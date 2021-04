Mauricio Jürgensen confirmó dar positivo al COVID-19 y reflexionó sobre la situación

Durante horas de la noche del pasado jueves el periodista Mauricio Jürgensen redactó una extensa reflexión sobre la pandemia en su cuenta de Instagram.

En esta el ex “Bienvenidos” confirmó un lamentable hecho: dio positivo al Covid-19.

“Contacto estrecho, PCR positivo y ya está“, expresó, añadiendo que mantendría un aislamiento durante los próximos once días.

Luego continuó: “El virus se mantenga buena persona y no mute conmigo como el canalla que ha sido“.

Por otro lado el también músico llamó a “no descuidarse”, porque el virus es “tan real como haberse contagiado sin haber incumplido ninguna norma”.

Por último aclaró: “Yo no me contagié por descuido o por porfía: me contagié porque estamos en una pandemia y esto también puede pasar“.

Aquí puedes revisar su publicación: