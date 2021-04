Rodrigo Sepúlveda interpeló al Presidente Piñera: “Sus compatriotas se están muriendo de hambre y no es una exageración”

El periodista Rodrigo Sepúlveda se refirió este sábado a la decisión del Gobierno de ir al Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro del 10% de AFP.

En la alocución por las pantallas de Mega, el comunicador emplazó al Presidente Sebastián Piñera a que retire el requerimiento, “demuestre grandeza, empatía y cercanía con la población… Sus compatriotas se están muriendo de hambre y no es una exageración... Los bonos no les llegan a todos”.

“Nnosotros debemos unirnos como país, no podemos separarnos. Somos Chile… Una de las grandes cosas que muestra el Presidente Piñera es que no está siendo un chileno más. Está dejando abandonada a su población y eso da pena. Eso es triste”, comenzó diciendo.

Añadió que “esto lo planteo porque el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado, votaron por paliza el retiro del tercer 10%. Muchos que estaban alineados con el Presidente le dijeron ‘no estamos con usted, escuchamos a la gente’. Y ese es el gran mensaje”.

A ello, continuó comentando que “cuando uno escucha al ministro Juan José Ossa y habla del gran esfuerzo que ha hecho el Gobierno… Le compro el discurso, pero la realidad es otra. Que ellos ayuden a la gente es una obligación, es tú responsabilidad como ministro, nada más”.

“En la semana estuve en una olla común en una feria de Conchalí. Los invito a ir. A ver si se atreven…. Jocelyn necesita $427.000 para vivir. Tiene dos hijos enfermos. ¿Sabe cuánto recibe? Cero pesos. No recibe nada porque no califica. ¿Es eso lógico?”, acusó.

El periodista arremetió diciendo que “Chile no se puede morir de hambre. La decisión es fácil y solo depende del Presidente. Con respeto le digo que no vaya al TC, retírelo. Demuestre grandeza, empatía y cercanía con la población… Sus compatriotas se están muriendo de hambre y no es una exageración... Los bonos no les llegan a todos”.

Al final, sentenció que “la plata de la AFP es de la gente, no del Gobierno. La quieren retirar para comer y vivir. No están pidiendo nada. Necesitamos salvar a la población, pero hoy…. Presidente, si no escucha al Congreso y los políticos, por favor escuche a su país. No viva en burbuja de cuatro paredes”.