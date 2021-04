Emilio Sutherland y su regreso a la TV: “En su propia trampa tenía mucho que ver con el delincuente como protagonista de la historia, y ahora no”

Tras el estallido social y la pandemia producto del coronavirus, varios son los cambios que se han tomado a la sociedad chilena y, en especial, al Gran Santiago en materia de orden y seguridad pública. Y dentro de eso es que el trabajo que hacen día y noche los encargados de seguridad de cada comuna es clave y ha cobrado más importancia que nunca.

Todo aquello es lo que traerá a las pantallas un nuevo programa de Canal 13, “SOS seguridad ciudadana”, el mismo que comenzará hoy a las 22:45 horas, después de “Tele13 central”.

Su conductor será Emilio Sutherland, quien desglosa en conversación con RadioAgricultura.cl los detalles de este espacio que se emitirá todos los domingos en el prime de la ex señal del angelito.

¿Cómo surge “SOS seguridad ciudadana” en medio de la pandemia?

-Es un proyecto que me presenta el canal y que con antelación antes fue presentado por una productora (Cinefilm) al canal, y que a mí me seduce mucho porque siento que va a ser un buen registro audiovisual, por todo lo que ya hemos grabado y lo que hizo antes la productora, respecto a lo que está pasando en tiempos de pandemia en nuestro país, en las diferentes comunas, especialmente de la capital. Entonces para mí es un gran desafío porque lamentablemente, y una vez más, uno de los temas que toca este programa es uno que se mantiene en la agenda dentro de los más importantes y preocupantes: la delincuencia. Y yo siento que ahí las municipalidades y los alcaldes están haciendo un aporte verdaderamente relevante en cuanto a ofrecer nuevas opciones o alternativas como para proteger a sus vecinos. Por eso yo creo que es relevante lo que vamos a mostrar. A lo mejor algo se ha visto, pero nosotros le vamos a dar otra mirada y que tiene que ver no con el tema desde el punto de vista del delincuente, sino que la preocupación que vamos a manifestar por las emergencias y urgencias que atraviesan ante estos eventos los vecinos y la comunidad.

¿Cómo se enmarca este programa en la televisión de hoy?

-Yo creo que este programa sintoniza plenamente con las preocupaciones e inquietudes de la gente en estos momentos de pandemia. Sin duda, nuestro país es diferente después del ataque de este virus, Covid-19, ha cambiado todo, incluso ha cambiado la forma cómo los delincuentes realizan sus atracos, sus engaños, etcétera, y nosotros eso lo pensamos, de alguna forma, materializar, mostrar y alertar a la gente como lo hacemos siempre: informando, dando a conocer lo que hacen los delincuentes. Pero también cómo la gente se puede defender, cómo puede, de alguna manera, combatir o estar alerta ante estos antisociales. Y siento que sintoniza este programa en varios aspectos, porque también está el tema de las fiestas clandestinas y de todo lo que está sucediendo con algunas emergencias a nivel de la comunidad por problemas de la salud mental. Desde ahí, este programa también va más allá del tema delictual y es relevante y sintoniza con la comunidad. Por ejemplo, esta semana acompañamos a la gente de la Municipalidad de la Florida, a sus patrulleros en concreto, a literalmente salvar la vida de dos jóvenes que en medio de esta pandemia ambos pensaban quitarse la vida. No se conocían, esto fue con una diferencia horaria de media hora y estaban a quinientos metros. Tenían problemas distintos, pero fueron interceptados a tiempo por las patrulleros y los lograron salvar de cometer un suicidio. Es un ejemplo terrible de lo que está pasando en Chile. En este programa mostraremos una serie de situaciones que afectan a los vecinos. Desde ahí es que siento que el programa va a sintonizar con las inquietudes y problemas que tiene hoy la gente en pandemia.

¿Cómo diferenciamos al tío Emilio de “En Su propia Trampa” con el de “SOS Seguridad Ciudadana”?

-El tío Emilio es un personaje y yo soy Emilio Sutherland, periodista. He tratado siempre de despegarme del estereotipo. Ahora, si la pregunta va a cuál va a ser la diferencia en mi rol, lo más relevante es que “En su propia trampa” tenía mucho que ver con el delincuente como protagonista de la historia, y ahora no. Ahora quienes son protagonistas de todo lo que vamos a mostrar son los vecinos, la comunidad, y en ese sentido a nosotros nos interesa como programa convertirnos en la voz de las inquietudes y problemas de todos los vecinos de diferentes comunas del Gran Santiago.

¿Es ahora el tío Emilio un “vigilante” del toque de queda?

-No, porque además acompaño a los patrullajes en diferentes horarios, no sólo después del toque de queda. Y no, no soy vigilante, yo siempre me he desmarcado de todo lo que no tenga que ver con mi rol de periodista. Cuando estaba en la “Trampa” tampoco nunca fui ni comisario ni justiciero ni nada, informaba de las situaciones que le pasaban a la gente. Y en esto quiero hacer siempre lo mismo, mi rol es ser periodista e informar… informar de situaciones delictuales, informar de situaciones bonitas también, informar de cómo se puede ayudar a la comunidad en diferentes situaciones, etcétera. Vigilante nunca.