Rodrigo Sepúlveda al conocer realidad de mujer en feria libre: “Las autoridades deben ponerse zapatillas e ir a la calle”

El periodista Rodrigo Sepúlveda volvió a realizar un discurso respecto a la situación social y económica que enfrenta nuestro país producto de la pandemia.

Durante el noticiero MegaNoticias Alerta de esta mañana, el conductor conoció historia de una mujer que trabaja en una feria libre y que cría a sus dos pequeños hijos.

“¿En qué Chile estamos viviendo?”, comenzó diciendo para luego afirmar que “escuchar a esta mujer es el reflejo de nuestra realidad”.

“La realidad no está en las oficinas de las personas que toman decisiones, sino en la calle. Es fácil de ver”, dijo.

“La pandemia ha servido para desnudar los problemas de Chile, pero esto viene desde hace mucho tiempo. Las autoridades se tapan los oídos”, aseveró.

En cuanto de la comerciante, expuso que “esta es la realidad, la verdad. Una chilena se tiene que levantar de madrugada con su guagua porque no tiene plata. Debe ir a trabajar porque vive al día. La mandan a cuarentena, pero no puede porque tiene que alimentar a sus dos hijos. ¡Eso es injusto!”.

Al finalizar, dijo que “deben darse cuenta el Chile que estamos viviendo. Insisto, las autoridades deben ponerse zapatillas e ir a la calle. Busquemos un Chile lindo, no con gente que trabaja todo el día, tiene poca plata y le siguen cobrando sus cuentas. Esto no es normal y no tenemos que aguantarlo”.