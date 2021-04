La emotiva fotografía de “El Agente Topo” tras no llevarse el Óscar: “Qué aventura ha sido”

Durante la jornada de ayer se llevaron a cabo los Premios Óscar 2021, en donde participó la producción nacional “El Agente Topo“, la cual no logró llevarse la estatuilla.

Quien se llevó el premio a “Mejor Documental” fue Pippa Elrich y James Redd con “My Octopus Teacher”.

Esta situación generó múltiples reacciones en las redes sociales, en donde múltiples cibernautas se demostraron en contra de la decisión que tomó la Academia, en donde además enseñaron su apoyo al actor.

En este sentido, desde la cuenta oficial del documental, compartieron una imagen del hombre de 80 años mirando el escenario de los Óscar, sumado a un inspirador mensaje.

“Nunca es demasiado tarde para tener una aventura… ¡y qué aventura ha sido!“, escribieron en la plataforma.

It’s never too late to have an adventure… and what an adventure it has been! #TheMoleAgent #SeeSeniors pic.twitter.com/GaCnk9T8Hz

— The Mole Agent (@moleagentfilm) April 26, 2021