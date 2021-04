“Me tiene bien aburrido”: Ignacio Gutiérrez alzó la voz contra Catalina Vallejos por su polémico viaje en medio de la pandemia

Gran polémica causó hace algunos días la exparticipante de “Calle 7”, Catalina Vallejos, al mostrar que viajó a Colombia y posteriormente a Perú, en medio de la pandemia de Covid-19 que se registra en varios países a nivel mundial.

Esto generó gran cantidad de críticas en redes sociales hacia la influecer, quien solo se limitó a contestar de manera irónica a los cuestionamientos: “La que puede, puede. Y la que no, aplaude como tú“, dijo en aquella oportunidad.

Fue precisamente este tema que el fue abordado en una nueva emisión del programa “Cómplices”, donde los animadores Ignacio Gutiérrez y Fran García-Huidobro lanzaron duras críticas en contra de Vallejos.

“Perdona que te diga, ¿no vive en Perú? ¡que se quede en Perú, caramba! Sabí que me tiene bien aburrido, que se quede en Perú dos años, a ver cómo lo pasa“, comenzó expresando el comunicador.

En este contexto, contó detalles de una experiencia propia que vivió hace algunos días: “Me condorié, no sabía que no podía ir a la puerta del lado, eran cuatro personas, cinco personas, y me llamaron de carabineros y de conserjería para llamarme la atención“, sostuvo.

“Y esta niña sube que ‘la que puede puede’. Yo también puedo ir a meter las patas a Río de Janeiro, gracias a Dios, la virgen y todos los santos, pero no lo puedo hacer ahora“, agregó Gutiérrez.

Finalmente, la animadora García-Huidobro lo apoyó y aseguró que “si la vas a hacer, no le restriegues a la gente en la cara que tú estás pasando las reglas por cierta parte“, concluyó.