Daniel Jadue reacciona a la imitación que le hizo Stefan Kramer: “Me veo mucho más flaco”

La próxima imitación de Stefan Kramer será Daniel Jadue. Así lo ha estado adelantando en sus dos últimos videos, en donde ha imitado a Rodrigo Sepúlveda y José Antonio Neme.

Sin embargo, más que unas pocas palabras, aún el imitador no ha liberado el capítulo de “Conociéndonos” en que personifica al alcalde de Recoleta y presidenciable del Partido Comunista.

En conversación con “Mentiras Verdaderas”, Eduardo Fuentes le preguntó qué le parecía la recreación de su persona, la que se tomó con humor.

“¿Qué le preocupa más, lograr armar una primaria mayoritaria en su sector o la imitación que va a hacer de usted la próxima semana Stefan Kramer en el ‘Conociéndote’?”, le preguntó.

“De todas maneras me preocupa mucho más la primaria. Lo de Stefan me parece una muy buena humorada. Me generó mucha risa. Igual lo que me gustó es que me veo mucho más flaco en la imitación que en la realidad. Estoy esperando a verla, pero no me aproblema. De verdad le tengo una admiración bastante grande a Stefan. Creo que ha sido un aporte para el arte y la cultura en nuestro país”, respondió la autoridad comunal.