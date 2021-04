Canal 13 estrenará inédito cortometraje de Maite Alberdi que tiene como protagonistas a dos entrañables personajes de “El Agente Topo”

Este viernes 30 de abril, a las 22:45 horas, Canal 13 emitirá el estreno de “Las Fugitivas”, cortometraje dirigido por Maite Alberdi, directora nominada a los premios Oscar por “El Agente Topo”, que cuenta la historia de dos de las protagonistas del documental protagonizado por Sergio Chamy.

Se trata de Zoila y Marta, dos mujeres que se han hecho amigas en el Hogar de Ancianos donde viven porque comparten el mismo objetivo: escapar rápido del lugar. Ambas necesitan volver a sus casas urgentemente; una para alimentar a su marido y la otra para cuidar a su mamá. Los días pasarán mientras ellas usan todo su tiempo en diseñar originales e insólitas estrategias de fuga.

“Decidimos hacer ‘Las Fugitivas’ porque había tanto material de Zoila y Marta que amábamos y no lo queríamos perder. Me parecen personajes entrañables que queríamos compartir con el público porque la película como estaba más centrada en Sergio, no podíamos darles a ellas todo el espacio que queríamos. Tenemos mucho más material que tuvimos que dejar fuera pero ‘Las Fugitivas’ nace por aprovechar esas imágenes que nos parecen encantadoras”, comentó Alberdi, directora del cortometraje.

El cortometraje se estrena en el contexto de una campaña que pretende ir en ayuda de los hogares de ancianos en colaboración con Fundación Las Rosas. “Quisimos estrenar este corto en el contexto de una campaña en conjunto para ir en apoyo de los hogares y especialmente del Hogar El Monte donde se filmó la película. El hogar recibirá aportes voluntarios en una cuenta habilitada para eso”, complementó Alexandra Galvis directora de Market Chile, distribuidora del cortometraje.

Tras “Las Fugitivas”, catalogado como un spin-off de “El Agente Topo”, Grandes Eventos de Canal 13 estrenará por primera vez en televisión abierta “La forma del agua”, película dirigida por Guillermo del Toro ganadora del Oscar a mejor película el año 2017.