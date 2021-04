“Más que admiración, me preocupa”: Fran García-Huidobro se refirió sin filtro a la exposición de JC Rodríguez en “Contigo en la mañana”

La animadora Francisca García-Huidobro se refirió a la labor que desempeña el periodista Julio César Rodríguez en el matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, en una conversación que mantuvo con el conductor del matinal “Mucho Gusto” José Antonio Neme a través de Instagram, durante el programa “Noches Velvet”.

Todo comenzó cuando ambos comenzaron a abordar el gran éxito que ha tenido el matinal de CHV. Sobre esto, Neme señaló que “me encanta la identidad que tiene ese programa. No lo veo por razones obvias, pero a lo mejor, si estuviera en mi casa, lo vería. Pero es importante…”, sostuvo.

No obstante, la animadora se mostró preocupada por la gran exposición que ha tenido el conductor del espacio, indicando que “más que admiración, me preocupa“, sostuvo, causando curiosidad en su compañero.

“Me preocupa, me preocupa que esté tan expuesto. Y como está el país hoy en día… No está fácil. Yo creo que tú también has tenido algún tipo de conflicto con eso. Pero está bien, porque alguien tiene que hacer la pega”, explicó García-Huidobro.

Finalmente, Neme destacó el gran trabajo que ha ejercido JC Rodríguez: “Yo creo que él ha hecho una muy, muy linda labor”, afirmó.

Revisa el programa a continuación: