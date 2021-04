“Me siento muy honrado”: Sergio Chamy compartió emotivo regalo que recibió por su participación en los Oscar

El entrañable “Agente Topo”, Sergio Chamy, se llevó todo el cariño del público y los halagos de los internautas de redes sociales tras su participación en los premios Oscar, donde el documental dirigido por Maite Alberdi estuvo nominado a la categoría Mejor Documental.

Pese a no lograr el galardón, sí recibió un especial regalo por parte de un ilustrador. En el dibujo se puede ver una realidad alternativa, de qué hubiera dicho “Don Sergio” en la tarima al ganar el Oscar.

“Rómulo: Este es mi informe de hoy domingo. El lugar está bastante limpio y ordenado. Hay una señora que se llama Glenn Close, que está un poco triste porque no pudo ganar. Otro que ganó, de apellido Hopkins, no vino. No me lo explico. Otra señora de Corea también ganó pero su nombre es imposible de escribir. Yo me llevo un Oscar que es como una corona. Esto te puedo contar por ahora. Saludos”.

Al respecto, Sergio Chamy agradeció al artista y a sus seguidores.

“Hola @oleismos quiero agradecerle este regalo tan bonito! Necesitamos de artistas con su nivel de sensibilidad y talento. Me siento muy honrado y dichoso de su cariño y el de todos en Chile. Un abrazo“, escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio_chamy (@sergio_chamy)