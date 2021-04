“No creo que sean bandas organizadas…”: La reflexión de Helhue Sukni tras “portonazo” sufrido por sus hijas

El pasado martes, la popular abogada Helhue Sukni informó sobre un lamentable hecho que afectó a sus dos hijas Fadwa y Samia: las jóvenes sufrieron un violento portonazo, en donde le sustrajeron algunas de sus pertenencias.

La profesional abordó este hecho durante esta jornada, tras ser entrevistada en el matinal “Mucho Gusto” de Mega, donde explicó el video que publicó a través de sus redes sociales, donde indicaba que estaba buscando a los responsables del delito.

“Yo el video que subí era porque estaba en La Pincoya, porque presumí, tras los contacto que hice, que había sido gente de por allí, que andaban haciendo portonazos. No encontré nada, me metí en todas las poblaciones“, afirmó Helhue sobre lo sucedido.

Asimismo, aseguró que estuvo hasta pasadas las 22:00 horas recorriendo distintas áreas de la capital para encontrar a los sujetos que asaltaron a sus hijas. “Cuando llegué a la casa, sentí una sensación extraña, porque pensar que mis hijas fueron apuntadas por una pistola y que cometieron el error de defenderse. Las cosas se recuperan, pero te imaginas si le pegan un balazo a mi hija“, sostuvo.

Además, aclaró que no les pasó nada grave a sus hijas, puesto que los asaltantes se sorprendieron con la reacción de las jóvenes, quienes procedieron a golpearlos.

Finalmente, Sukni hizo un categórico llamado: “Yo digo, ¡córtenla con los portonazos! (…) No creo que sean bandas organizadas, son cabros que solo quieren cometer un delito, es lo que pienso. Que haya ido a buscar las cosas de mis hijas, no tiene comparación con lo que hicieron, no tan solo por lo que le hicieron a mis hijas, sino que lo que le hacen a todo el mundo“, cerró.