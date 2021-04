El dilema que enfrentó Helhue Sukni tras pregunta de Tonka por portonazo a sus hijas: "Yo vivo de esto..."

Este jueves la abogada Helhue Sukni habló con el matinal “Bienvenidos”, luego de que el pasado lunes informara que sus hijas fueron víctimas de un violento portonazo.

Recordemos que la profesional señaló que las jóvenes fueron apuntadas con armas de fuego y, a una de ellas, “le rompieron la mano“.

En este sentido habló con Tonka Tomicic y el panel de Canal 13, en donde fue cuestionada por sus dichos, debido a que señaló que ella presencialmente estaba buscando a los responsables.

Así, Tomicic le lanzó una directa pregunta, que la obligó a reflexionar. “Dijiste que has defendido a niños y personas que han hecho portonazos, ¿Vas a seguir defendiéndolos después de lo que has vivido?“.

Ante esto Sukni se demoró unos segundos en responder, mostrándose complicada ante la inquietud. Luego replicó: “Yo soy directa, lo he pensado varias veces, pero la verdad es que no sé. Yo vivo de esto, pero no sé que voy a sentir al defender a alguien así”.

Tras esto señaló que incluso sus hijas se manifestaron ante este tema: “A mi las cabras chicas me dijeron: ‘Mamá, nosotras llegamos a saber que defendí a estos gallos y nunca más te vamos a hablar“.