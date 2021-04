Jean Philippe Cretton rememoró su salida de Canal 13: “Sentía que no merecía esta huevada”

El animador de CHV Jean Philippe Cretton enfrenta un positivo momento profesional gracias al estelar “Yo Soy“, espacio que conduce.

No obstante no todo ha sido luz en su camino como periodista, ya que en el programa “Almorzando con el Rubio” junto a Cristián Sánchez, se refirió a los duros momentos que vivió en Canal 13.

“Pongo pecho a las balas en los momentos malos. Venía con un auge en Mentiras Verdaderas, dejé de ser el cabro chico de Calle 7 para ser un periodista con opinión, y llego allá y quedé muerto, no me pescó nadie más“, inició señalando en el programa de Instagram.

Tras esto señaló que “fue heavy, pero opté por un año donde hice que todo lo que se me pidió, propuse proyecto, pero caché que no había ánimo de buscarme y preferí renunciar, sin tener otra pega ni nada. Me fui por honor prácticamente, porque sentía que no merecía esta huevada“.

Por otro lado señaló que, para Canal 13, grabó programas que jamás fueron emitidos. “Un informativo en la noche, pero más chascón, pero al 13 le costó mucho entender la diferencia entre prensa y entretención y se cayó“, relató.

Luego continuó: “Me habían llamado para un reality de boxeo con la Crespita Rodríguez, tenía un horario de mierda para grabar y se canceló. Alcancé hacer dos programas que salieron, uno que era Expedición Chile, que lo encontré la raja, y uno sobre pizzas”.

Finalmente Cretton señaló recordar un consejo de su padre. “A mi viejo le conté un problema de tele, y me dijo que estoy trabajando en un lugar igual que al resto, donde también hay chupamedias y jefes pesados, y ahí me bajó los carros“.

Aquí puedes revisar el momento: