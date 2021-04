“¿Por qué no me voy yo primero que ella?”: El desgarrador relato de Emeterio Ureta sobre la muerte de su esposa

El empresario Emeterio Ureta fue el nuevo invitado al programa “De tú a tú”, liderado por Martín Cárcamo y transmitido por las pantallas de Canal 13.

En el espacio, Ureta abordó la lamentable muerte de su esposa Paulina Fischer, tras un cáncer que le detectaron. El “Márquez del Arrayán”, relató que todo comenzó de manera muy repentina.

“Vamos a bañarnos y hubo un toquetón divertido, le pesqué las pechugas, y le dije ‘Mi amor, tienes un porotito’.‘¿Tú crees?’, me dijo. No me dijo nada más y seguimos leseando“, contó.

En este sentido, afirmó que al principio no le dieron mayor importancia, no obstante, con el pasar del tiempo su esposa llegó llorando a la oficina y le contó que le habían diagnosticado cáncer.

“Ahí se me vino el mundo para abajo. Dije, ‘Dios mío, ¿Me merezco esto yo? ¿Por qué no me voy yo primero que ella?’“, dijo Emeterio, detallando posteriormente cómo fue el proceso.

“Partió el martirio, fueron tres años horribles (…) Cada quimio eran 600 mil pesos semanales, que no los cubría la Isapre, bueno todo un lío que te puedo contar, pero espantoso, porque el cáncer es un negocio asqueroso en las clínicas“, sostuvo finalmente.