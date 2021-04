“Se fue como a las 1:30 de la mañana”: Cecilia Bolocco y su romántica historia de amor con José Patricio Daire

La reconocida modelo Cecilia Bolocco fue la nueva invitada al programa “De tú a tú”, espacio conducido por Martín Cárcamo a través de las pantallas de Canal 13.

En el espacio, la animadora contó su historia de amor con José Patricio Daire, detallando que todo comenzó en el cumpleaños de un amigo, donde él estuvo invitado.

“Bueno a Pepito lo conozco en un cumpleaños de un amigo y yo al día siguiente tenía un asado con mis dos amigas, íbamos a estar las puras mujeres con nuestros niños, y bueno… yo había comprado pollo, porque no hago carnes rojas“, sostuvo, agregando que “lo invito al asado al día siguiente, estaba con otro amigo, (y le dije) ‘juntémonos en mi casa, yo tengo un asado por si quieren venir’, (y me dice) ‘ya fantástico’“, contó Bolocco.

Tras esto, reveló que “me llama en la mañana y me dice ‘¿va en pie el asado?’, ‘pero por supuesto’, ‘ya perfecto, y ¿qué te llevo?’, ‘la carne’, y bueno… llegó con todo, no solo con la carne, llegó con vino, llegó con el aperitivo, llegó con pan, bueno y se instaló acá, me hizo el fuego, ¡olvídate! y ahí se fue como a las 1:30 de la mañana“, sostuvo.

Finalmente reveló que tuvieron una conexión inmediata, señalando que “las cosas son o no son”, y en este caso sí resultó.