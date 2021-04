“Usted se transforma en un meme”: El tenso debate entre JC Rodríguez y ministro Figueroa por retorno a clases

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, hoy participó en una entrevista con “Contigo en la Mañana“, en donde se tocó el polémico tema del regreso a clases.

“Es muy importante que el ministerio ponga todas las condiciones. Chile hoy es uno de los pocos países que tiene a todos los trabajadores de la Educación vacunados o, al menos, que se les dio la oportunidad de vacunarse. El 85 por ciento de los profesores tiene ya su segunda dosis y han pasado los 14 días que deben esperarse para tener la inmunidad de la vacuna“, partió señalando el jefe de cartera.

No obstante, estas palabras no fueron aprobadas por el conductor del matinal: “Pero ministro, usted parte de una premisa falsa, la vacuna no funciona poniéndosela. Esa es una mala información de riesgo. Si un profe se puso la vacuna ayer, la segunda no está surtiendo su efecto“.

Esta diferencia de opinión llevó a un tenso intercambio de argumentos entre ambos.

“Ministro, los datos confirman que estamos en el peor momento de la pandemia. Si un niño hoy día se cae y se rompe una pierna, un accidente, no hay cómo atenderlo. Las cifras avalan que tengamos esta conversación, pero es un momento muy complejo”, sostuvo JC Rodríguez.

Ante esto, Figueroa replicó: “Por supuesto, obviamente es un momento complejo, por eso esto hay que entenderlo desde una mirada global. El efecto de la pandemia en los niños por la suspensión prolongada de clases es evidente. Entonces, tenemos que saber combinar esas realidades”.

JC volvió a arremeter: “Todos lo apoyamos en volver (a clases), el tema es cuándo. ¿Los niños tienen mascarilla?”, palabras que fueron tomadas por Figueroa, quien señaló: “Todo lo que yo he planteado apunta a ir mejorando las condiciones. Qué bueno que estemos de acuerdo“.

Así, Rodríguez soltó una dura frase: “Las clases presenciales son lo mejor, pero tenemos que ponernos de acuerdo en qué momento. Porque el tema final es que no haya tantas muertes. Es más que su objetivo final, porque usted al final se transforma en un meme, siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. El tema es conciliar como país el momento, el acuerdo, en virtud de la generalidad de esta pandemia”.

Finalmente Figueroa replicó: “Perfecto, estoy de acuerdo. El momento es clave. La autoridad sanitaria ha determinado que desde la Fase 2 los colegios pueden estar abiertos. Este no es mi objetivo, no tengo una obsesión personal. Esto es cómo somos capaces de poner a los niños en el centro de la preocupación. Lo que tenemos que evitar es una especie de ‘hoy no se fía, mañana sí’. El momento nunca llega“.

“Los profesores ya están vacunados, ¿qué más tenemos que seguir esperando? Las condiciones, aunque sean difíciles, están dadas“, cerró el jefe de cartera.

Aquí puedes ver la entrevista: