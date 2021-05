“El cabro más se parece a Yerko Puchento”: Patricia Maldonado critica con todo la última temporada de Luis Miguel

En una nueva emisión de programa “Las Indomables”, la animadora Patricia Maldonado tuvo una dura crítica en contra de la serie del cantante Luis Miguel en Netflix, protagonizada por el actor Diego Boneta.

Todo comenzó cuando la exrostro de Mega expresó que la segunda temporada de la serie “es muy mala, muy malo el documental“, dijo, agregando que “está mal hecho, mucha violencia, mucha droga, coca, mujeres, peleas, gritos. El cabro que hace de Luis Miguel (Diego Boneta) más se parece a ‘Yerko Puchento’ que a Luis Miguel, el cabro que esta haciendo la cuestión. Esa es la realidad“, dijo.

Tras esto, se refirió particularmente a la vida del cantante Luis Miguel, a quien conoció cuando era pequeño: “Qué infancia más de mierda la de ese cabro, que infancia más de mierda la de ese niño“, manifestó.

“Terrible”, replicó Catalina Pulido, ante lo cual Maldonado indicó que “con un hombre que era torturador. Torturaba a la madre, torturaba al hermano menor, le sacaba la cresta a él, no lo dejaba hablar, era un acomplejado, mal artista“, declaró.

“Obligado a tener prostitutas, a drogarse. Por Dios que hombre más nefasto. Yo hubiese sido mamá de Luis Miguel y estoy, bueno, fallecida, y luego me encuentro con mi ex marido arriba, donde esté, te juro que no lo dejaría en paz al conch…”, lanzó Pulido.

Finalmente, Patricia expresó que “es que si existe una cosa justa, ese hombre no se puede ir para arriba poh. Sino no es justo poh. Una vida muy desgraciada, yo creo que por eso también cayó en lo que cayó, es lamentable”.