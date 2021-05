“¡Quédese callada señora!”: La “feroz” crítica de Patricia Maldonado y Catalina Pulido a Helhue Sukni

Las animadoras Patricia Maldonado y Catalina Pulido cuestionaron duramente a la abogada Helhue Sukni, luego de que la profesional se manifestara en contra los asaltantes de sus hijas, quienes sufrieron un portonazo.

“Les digo altiro, yo no voy a sapear, a mí no me interesa tener a los hueones presos, a mí me interesa que me devuelvan las hueás. Así que háganse el ánimo y empiecen al iro nomás“, dijo Helhue en esa oportunidad.

Tras esto, Maldonado y Pulido criticaron sus dichos en una nueva emisión del programa “Las Indomables”. En el espacio, Maldonado indicó: “‘No voy a sapear. Me interesa que me devuelvan las cosas’.¿Qué es eso?. Tiene que denunciar. En qué quedamos. Si es una abogada tiene que denunciar. Pero de qué estamos hablando, por favor“, exclamó. Por su parte, Pulido señaló que “no puedo creerlo, Paty. Francamente. Qué horror que una persona que es abogada, que sabe perfectamente cómo rigen las leyes, sabe cómo es el teje y maneje, que haga este tipo de declaraciones. Señora por favor, usted tiene que tener responsabilidad social. De qué estamos hablando“, dijo. “Lo que haga en su interna, me importa un pucho, pero que lo haga público, le está haciendo un pésimo favor, señora. Usted está siendo cómplice de la delincuencia. Bueno, ya sabemos que al defender a muchos narcos, es cómplice, pero además está siendo cómplice a lo mejor de personas que podrían ser futuros asesinos. Es súper grave, Paty“, complementó Pulido. En tanto, Patricia reflexionó sobre el tema y expuso que “me llama mucho la atención. Además agreden a las hijas y ella no va a sapear. No, perdóname Cata, pero este país se convirtió en una cloaca”.

“La tontera, la estupidez a veces es más grave que la maldad. La gente estúpida, bueno. Por último, ¡quédese callada, señora! no sé. Haga lo que quiera pero no lo diga al aire. Sea más consciente, piense“, concluyó la exrostro de Mega.