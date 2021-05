“Anda cachureo dando vuelta”: Patricia Maldonado volvió a lanzarse contra Helhue Sukni

Hace unos días la abogada Helhue Sukni hizo noticia tras informar de un “portonazo” que sufrieron sus hijas, en donde les robaron algunas de sus pertenencias, como una mochila de alto valor, entre otros.

En el registro que compartió la denominada “abogada de los narcos“, señaló que buscaría a los criminales involucrados en el hecho, asegurando que ya había hecho sus propias investigaciones.

Este suceso fue tocado por Patricia Maldonado y Catalina Pulido en el programa “Las Indomables“, en donde criticaron a la defensora.

“Qué es eso! Tiene que denunciar, en qué quedamos. Si es una abogada, tiene que denunciar, pero de qué estamos hablando“, señaló de entrada la ex “Mucho Gusto”.

Esto fue complementado por Pulido, quien expresó: “No puedo creerlo Paty, francamente, que horror que una persona que es abogada haga este tipo de declaraciones, tiene que tener responsabilidad social“.

Pero esto no quedó ahí, pues la abogada le respondió a las comunicadoras a través de las redes sociales. “Saben ustedes amigas que esa guatona de la Patricia Maldonado estuvo hablando mal de mi y la Cata Pulido, esa que le echó la aniñada a los pacos y que fue una rota, estuvieron hablando mal de mí“.

Luego continuó: “No tienen nada que andar hablando mal de mi, deberían decir las hue** a la cara, ¿Poe qué? porque quieren salir a la luz pública, como no las pesca nadie a las dos hueo**, sobre todo a esa guatona de la Maldonado“.

La discusión continúa

Y todo apunta que la polémica entre estos rostros, está lejos de terminar. Esto, porque Patricia Maldonado y Catalina Pulido volvieron a arremeter contra Helhue Sukni.

“Hay una abogada que está pero, frenética con nosotros. El fin de semana no pude dormir, te lo juro“, partió señalando Maldonado entre risas.

Esto fue complementado por Pulido, quien en un fingido sollozo expresó: “Es la primera vez que una mujer me tira mala onda, no estoy acostumbrada a que las mujeres me traten mal“.

Tras esto Maldonado volvió a tomar la palabra: “Pucha que me he reído con esa hue*. Pucha que anda cachureo dando vuelta por el sector. Parece que con los vientos del invierno, está trayendo muchos cachureos“.

Por último la exanimadora de “Mucho Gusto” aseguró que ella elige a enemigos que están “a su altura (…) Yo no elijo a cualquier amigo y no elijo a cualquier enemigo. El enemigo que pelee conmigo tiene que estar a la altura. Y lo que han estado peliando este último tiempo conmigo, están pero en la cloaca. Así que olvídate“.