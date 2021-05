“De repente voy a dormir al consultorio sentada porque no tengo cama”: La cruda historia de entrevistada que sacudió a los panelistas de “Mucho Gusto”

Una desgarradora historia se conoció durante esta mañana, en una nueva emisión del matinal “Mucho Gusto” de Mega. Todo comenzó cuando el notero Danilo Villegas llegó hasta la comuna de La Florida, para abordar lo sucedido con el tercer retiro del 10%.

Fue en este lugar donde conoció la historia de María, quien confesó la difícil situación que vive actualmente. La mujer comentó que no ha recibido ningún bono por parte del Ejecutivo, indicando que “cuando fui (a solicitarlo) un tipo me dijo que le echara la culpa al Gobierno”.

En esta misma línea, la entrevistada aseguró que solo cuenta con el dinero de la Pensión Básica Solidaria, señalando que “recibo $151.000, pero me descuentan 20 mil pesos por haber pedido un pequeño préstamo”.

Fue en este momento cuando María hizo una cruda revelación: “Siempre he vivido en esta comuna, en el mismo barrio, porque la gente me conoce un poco. Y de repente voy a dormir al consultorio sentada porque no tengo cama. Tengo que aguantarme por aquí o por acá viviendo pues no me alcanza para el arriendo de una pieza“, detalló.

“No tengo otra opción, por ejemplo no puedo gastar la pensión porque en una noche ya quedaría sin dinero“, agregó la mujer, agregando que “lo hice hace algunos meses en la Estación Central que es lo más barato, al tiro tuve que pagar 20 mil pesos para poder dormir cómoda, con cama limpia”.

La entrevistada señaló que dormir en el consultorio “es seguro, aunque es un poco cansador, pero llegando el sueño, duermo y despierto más o menos. Claro que duele la cintura tanto de estar sentada“.

María confesó que lleva más de medio año viviendo de la misma manera y alimentándose gracias a terceras personas: “Me han ofrecido almuerzo, lo dan calentito. Pero vecinos que me han conocido por más de 20 años, nada”.

“No tengo hijos ni familiares, me quedé sola, mi hermana mayor falleció, mi mamá también, hace 30 años cada una. Ellas eran señoras a la antigua y me dijeron cómo iba a ser mamá joven, que era una vergüenza a los 25 años. Me molestaron tanto que pasó el tiempo y ahora no hay nada que hacer”, sostuvo.

Finalmente Diana Bolocco manifestó que “conmueve la actitud de la señora María, con la naturalidad que lo cuenta, pero ella no tiene donde dormir. No es posible, no puede estar sola”.