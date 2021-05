“Es una persona que tiene un problema psiquiátrico”: La fuerte opinión de José Antonio Neme sobre el Pastor Soto tras polémico llamado

Una fuerte opinión fue la que expresó el periodista José Antonio Neme en una nueva emisión del matinal “Mucho Gusto” de Mega, sobre las polémicas declaraciones realizadas por el pastor Javier Soto en sus redes sociales.

Mediante la plataforma de YouTube, el religioso indicó que los ciudadanos deben dar el diezmo de sus 10%: “Es muy importante que si usted recibe, por ejemplo, un millón de pesos al retirar su 10%, usted tiene que diezmar 100 mil pesos. Eso es lo que corresponde (…) Puede quedar sin trabajo, quedar pobre, perder la casa o destruir la familia. La miseria misma, el fracaso, eso es maldición”, dijo el pastor.

Sobre esto, Neme precisó que “cada uno puede hacer el llamado que quiera, los videos aguantan todo, pero creo que el señor Soto es una persona que tiene un problema psiquiátrico. Es mi opinión personal, he visto sus intervenciones y no entraría en diálogo con él”.

Asimismo, el periodista aseguró que aunque tuviera la oportunidad de entrevistarlo, no lo haría. “Para mí tiene un tema mental honestamente, arriesgo con esto que me conteste y me diga que me vaya al infierno, donde probablemente me vaya a ir“, dijo sin filtro.

“Igual no tengo problema con eso, se pasa bien”, dijo finalmente ante la risas de sus compañeros.