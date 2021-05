“Ninguna posibilidad”: La insólita razón de por qué Emilia Noguera no puede actuar junto a su hermana Amparo

La actriz Emilia Noguera participó en una nueva emisión de programa “La Divina Comida” de Chilevisión, donde reveló la insólita razón de por qué no puede actuar junto a su hermana Amparo.

En el espacio -donde también estuvieron invitados Sebastián Sichel, Magdalena Montes, Fernando Gómez-Rovira- Emilia aseguró que el motivo de por qué no puede trabajar con su hermana es debido a que “no dan ataques de risa en mala onda”.

En este contexto, la actriz reveló una divertida anécdota de cuando se desempeñaron juntas en una escena: “Ella (Amparo) era mi suegra y yo la tenía que envenenar. O sea, imagínate el ataque de risa de tener que hacerlo en serio“, contó.

“Llegaba con un postre, con cara de mala. Sólo con llegar con el postre envenenado, mirarla a la cara y tratar de actuar… ninguna posibilidad“, confesó la actriz chilena.

A pesar de esto, aseguró que finalmente pudieron terminar de grabar la escena, aunque de una manera muy particular: “Me grabaron a mí, mientras ella no estaba“, sostuvo la intérprete.