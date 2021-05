“Me siento muy sola sin ella”: Paty Cofré se quebró tras recordar a su madre en “De tú a tú”

En un nuevo capítulo de “De tú a tú” de Martín Cárcamo, participó la reconocida humorista de 82 años, Patricia Cofré.

Si bien en el espacio repasó diversos aspectos de su vida, como sus inicios en las revistas y el mundo del espectáculo, también se refirió a la estrecha relación que mantuvo con su madre Elena.

En este sentido Cofré describió a su madre como una mujer trabajadora, pero que sufría por tener que estar separadas. No obstante cuando empezó a ganar dinero, se fueron a vivir juntas.

“Saqué a mi mamá y me puse a vivir con ella. Yo era el marido de mi mamá. Me hice cargo, nunca más la dejé trabajar. Inclusive tenía una laguna en la libreta de seguros, pero yo hice de patrona y se las pagué para que se jubilara“, partió señalando.

Junto a esto señaló que, cuando murió en 1982, esto la golpeó duramente. “Cuando íbamos al cementerio me quedaba y no quería salir, si era lo único que tenía. Bueno, Alejandro (su marido) también me apoyó mucho, me sirvió mucho que estuviera a mi lado“, sostuvo.

Cerrando el tema el animador Martín Cárcamo le preguntó qué le diría a su madre si estuviera con ella el día de hoy, cuestionamiento que emocionó a la exbailarina.

“Que me siento muy sola sin ella y contarle que estoy totalmente sola“, inició señalando, para luego explicar: “Claro, tengo a mi hijo que lo amo mucho y él también, pero él tiene su casa, tiene su vida. Yo no puedo intervenir ahí (…) la vejez es muy solitaria“.