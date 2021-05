“¿Se llevan mal?”: Diana Bolocco se refirió a supuesta enemistad con Tonka Tomicic tras pregunta de Neme

Cuando Diana Bolocco se encontraba en Canal 13, le atribuían una “mala onda” con su colega Tonka Timicic, en donde supuestamente las dos mujeres más fuertes de la señal privada no intercambiaban muchas palabras.

Este tema fue tocado durante la jornada de hoy en “Mucho Gusto”, luego de que José Antonio Neme sacara el nombre de Tonka, en donde se aclaró la “rivalidad”.

“¿Por qué la gente dice que me llevo mal con Tonka? Estoy hasta acá de esa cuestión“, lanzó Diana de inicio.

Esta oportunidad no fue dejada pasar por José Antonio Neme, quien rápidamente le preguntó: “A ver… te voy a hacer una pregunta. ¿Te llevas mal con Tonka?“.

Diana volvió a tomar la palabra y replicó: “Por supuesto que no. Tengo la mejor impresión de ella. La conozco muy poco eso sí“.

Pero esto no quedó ahí, ya que también le consultó si se “llevaba” con Tonka.

“Es que si tú me preguntas si tenemos una relación, no tenemos una relación de amistad, no. No nos escribimos por WhastsApp, pero las veces que nos tocó compartir, ha sido una relación linda, normal, de buenas compañeras de trabajo, pero no somos amigas“, replicó Diana Bolocco.

La versión de “Me Late”.

Este tema también fue tocado en el programa “Me Late” en el pasado lunes, en donde señalaron que la “mala onda” entre ambas tenía un “culpable” y era nada menos que Martín Cárcamo.

Esto, porque el conductor de Canal 13 mantenía una mejor relación con Diana, con quien compartía semanalmente en el programa “Vértigo”.

De esto además señalaron que la molestia de Tonka con su colega aumentaba luego de que, cada vez que Diana la reemplazaba en la conducción del matinal, iba mejor en términos de rating.