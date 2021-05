“Tuviste que esperar un mar de sangre”: Maluma fue cuestionado tras “tardío y tibio” mensaje por situación de Colombia

Diversos artistas han solidarizado con la crisis que atraviesa Colombia luego de días envuelto en una fuerte ola de protestas que ha dejado muertos y heridos, con un incremento de las manifestaciones y la fuerza militar en las calles.

Uno de ellos fue Maluma, que al igual que Shakira, usó su cuenta de Instagram para enviar un profundo mensaje a sus connacionales. Sin embargo, su discurso fue criticado por varios en la red social.

“MI AMADA COLOMBIA…Estamos viviendo momentos tristes, dolorosos…. La intolerancia e incertidumbre se han apoderado de nuestras vidas… por tanto y más, me uno invitándolos a pensar profundamente en buscar una verdadera PAZ y concientizarnos profundamente en que la única salida es la tolerancia… fortalecernos para encontrar la calma, el sosiego, a través del diálogo, la transparencia, cuyo fin primordial y contundente sea el camino para CUIDAR VIDAS. NO MAS MUERTES, NO MAS AGRESIONES”, escribió el artista.

Pese a sus intenciones, los comentarios lo sepultaron.

“Por favor maluma ya que eres tan duquista ; dile que déjese matar a gente inocente , que entre ellos están tus fans”, “Le volvió el internet a Maluma”, “No estabas diciendo que esas no son formas? ahora de quienes no son las formas?”, “Esa tibieza suya y lamboneria con el gobierno no lo dejan”, “Vienes de abajo y no eres capas de mostrar lo que realmente pasa”, “En alguna ocasión tuviste una reunión con el presidente de este país, no puedes hablar de él porque quedas mal. Recuerda que él está dando la orden”, “Tienes 50 millones de seguidores y tuviste que esperar un mar de sangre pa pedir ayuda vos mismo sabes la mierda que comemos los colombianos no te podes quedar callado“, le dijeron.

Revisa algunos de los comentarios: