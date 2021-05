Adriana Barrientos “funó” a hombre que le enviaba mensajes por Instagram: él aseguró que lo hackearon

La modelo Adriana Barrientos recientemente usó las redes sociales para funar a un hombre que le envió desubicados mensajes a través de la plataforma.

La influencer compartió un pantallazo en donde enseñaba los mensajes que le compartía el sujeto, quien se mostró identificado como “Fernando”.

“Te puedo ir a secar?”, “Hablemos por otro lado mejor o por teléfono más tarde” y “Ufff”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

La “Leona“, tras encararlo, recibió una curiosa respuesta por parte del sujeto: aseguró que lo habían “hackeado”.

“Hola ¿Cómo estás? Me hackearon la cuenta. Estoy viendo cómo solucionar el problema, sorry los malos ratos, pero estoy impactado. Estoy casado y mi señora embarazada. No quiero tener problemas con esto“, aseguró el hombre.

Aquí puedes ver las publicaciones que compartió: