“Es que estoy de cumpleaños”: Así fue el momento exacto de la detención de Tea Time por fiesta en su domicilio

El músico Tea Time nuevamente se encuentra en medio de la polémica, luego de que una vez más lo detuvieran por realizar una fiesta, en medio de la pandemia.

Recordemos que el exvocalista de “Los Tetas” protagonizó una situación similar a principios de abril, en donde pasó a control de detención y quedó con arresto domiciliario.

Ahora, en el marco de la celebración de su cumpleaños número 43, realizó un festejo junto a otras cuatro personas, situación que fue alertada por los vecinos del músico Camilo Castaldi.

“Estaba de cumpleaños, estaba con mi polola. Y me siento un poco acosado, pero todo tranquilo. Cuatro personas. No entiendo mucho por qué (se lo llevan detenido), me siento un poco acosado”, fue parte de lo que señaló antes que lo trasladaran a una comisaría.

Además este miércoles el matinal “Mucho Gusto” compartió material exclusivo de cómo fue su detención, en donde tuvo hasta una tensa discusión con uno de sus vecinos.

Luego de que el Fiscalizador le explicara que, si bien cumplía con el aforo requerido, en toque de queda no podía quedar ninguna persona que no fuera residente en el recinto.

Ante esto, Tea Time se defendió: “Okey, pero escúchame, lo único que quiero es que no perdamos tiempo con tonteras. El otro día hubo un asalto acá al lado. Mientras me venían a buscar a mí y me inventaron que estaba en una fiesta. Yo no estaba en una fiesta. Estaba en mi casa”.

Con este argumento, el fiscalizador insistió en que la fiesta tiene que terminar, pero el músico volvió a argumentar: “No hay fiesta… no hay fiesta. Nooo, pero es que estoy de cumpleaños. Oye pero ¿está todo bien? ¿Todo tranquilo? Sé que están filmando, todo en orden. Escúcheme. Yo lo que lamento es que ustedes pierdan su tiempo en este tipo de instancias. Yo sé que hay una presión del gobierno y todo, pero a mí me gustaría por lo menos…“.

La discusión con el vecino

Esta situación no mejoró con el transcurso de los minutos, luego de que un vecino interviniera y asegurara que no es la primera vez que realiza celebraciones.

“Cuántos te han dicho hu… no hagas… ayer estuviste hasta las 2 de la mañana“, partió señalando el vecino. “El toque de queda empezó hace exactamente 19 minutos“, añadió.

Tea Time no se quedó callado ante esta situación y le pidió que no “empeore la situación”, así como le pidió que se entrara. “Ya te están echando, viste. Oye, te dijeron ‘ándate a tu domicilio’. Oye, yo soy dueño de casa acá. Ya mándate un show, ya vayan a acostarse. Gracias por todo y disculpen la pérdida de tiempo“.

Tras esto el músico lanzó diversos argumentos, en donde se defendió con que estaba de cumpleaños, sobre lo cual se tomó el vecino molesto: “Estás de cumpleaños desde ayer a las 2 de la mañana“.

Luego la invitada intervino, con la intención de que se acabara la situación. “Se acabo todo, disculpen“, lanzó, lo cual no fue dejado pasar por el fiscalizador: “No, si el procedimiento no ha terminado señorita“.

Por último el Teniente le pidió que se trasladen con ellos, ante lo cual el músico se volvió a excusar con que se encontraba de cumpleaños.

Finalmente se vivió un encontrón con el periodista de Mega y uno de los asistentes, luego de que el comunicador le preguntara por qué estaban festejando si saben que no se puede, ante lo cual obtuvo una violenta réplica: “¿Quieres que te tire un escupo en cara? Quieres que te pegue el corona?“.