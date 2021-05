“Me obligué a verlo”: Leo Méndez Jr renunció al uso de maquillaje y productos de belleza tras ver video de testeo animal

El pasado lunes el influencer Leo Méndez Jr. habría visto el documental “La oscura verdad detrás de la industria cosmética”, el cual lo habría impactado de tal forma, que tomó una radical decisión: le dijo adiós al mundo del maquillaje y productos de belleza.

Cabe señalar que el año 2018 el hijo de Dj Méndez se tituló como make up artists en la academia Mehrens, una de las más populares de Suecia, compartiendo múltiples registros de sus logros sobre esta área a través de las redes sociales.

“Dentro de mi largo viaje de búsqueda de la felicidad, por fin puedo decir que estoy 100% feliz. He encontrado al fin mi camino. Me he esforzado dentro de esto porque es lo que me gusta“, sostuvo el joven en la oportunidad.

No obstante, recientemente a través de unas publicaciones que realizó a través de su Instagram, sostuvo que dejaría este mundo atrás.

“Desde hoy, no ocuparé más productos de belleza ni maquillaré a nadie. Renuncio a todo lo que me gustaba porque mi amor hacia los animales es mucho más grande“, inició en una historia que publicó.

En este mismo sentido señaló que, si bien tenía conocimiento de la explotación que existía hacia los animales, se obligó a ver un video para tener más conocimiento del tema. “Nunca pero nunca había visto algo tan cruel en un solo video, me obligué a verlo para realmente abrir mis ojos“, aseveró.

En otra storie se refirió. a las marcas que aseguran ser libres de crueldad, en donde Leo Méndez Jr señaló que no cree en ellas. “Todos son corruptos y mienten. Las empresas grandes tienen el solo interés de generar dinero, sin importar el daño de los animales“, aseguró señalando que nadie se asegura que no les hagan daño a los animales.

Revisa aquí sus stories: