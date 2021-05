Katty Kowaleczko desclasificó episodio de violencia intrafamiliar: su padre la terminó defendiendo con un arma

El pasado miércoles se emitió un nuevo capítulo de “De tú a tú”, programa de Martín Cárcamo, en donde participó la actriz Katty Kowaleczko.

Uno de los múltiples aspectos que tocó fue su tormentosa relación con su primer marido, ya fue fue víctima de violencia intrafamiliar.

En este sentido Katty señaló que se casó a los 17 años con el fin de arrancar a de su padre enfermo, que falleció cuando ella tenía 23 años.

No obstante, su pareja no tardó mucho en cambiar. “Llegué a una casa donde me celaba mucho. No podía salir. Si me llamaba y yo no estaba, se enojaba. Y empezó así la violencia, primero verbal y luego la física“, inició.

Así, en medio de esta discusión, él le levantó la mano. “Nunca me lo esperé. En mi casa, mis papás tenían un carácter fuerte, pero nunca se llegó a eso. A mí me descolocó. Más que dolor, quedé en shock“, reveló.

Tras esto la intérprete reveló que que los golpes cada vez fueron más violentos, en donde se incluyeron “puñetazos y patadas”, situación sobre la cual no sabía cómo reaccionar y se empezó a deprimir. “Él me comenzó a aislar. Cada vez estaba más sola“, precisó.

Finalmente optó por contarle de esta situación a su madre, quien la llevó al médico y la derivaron a un psiquiatra porque estaba con depresión. “Me dice ‘tu marido está enfermo, tu marido no es normal. Lo que estás viviendo no es normal“, recordó.

Por último le comunicó sobre esto a su padre, quien encaró al hombre. “Me acuerdo que terminé de contarle, él militar y con su arma inscrita, y al instante se levantó, fue al dormitorio y volvió con la pistola en la mano: ‘te doy tres segundos para que desaparezcas de acá. Si te veo de nuevo cerca de mi hija, yo te mato“, sostuvo Kowaleczko.

Una vez que su relación llegó a su fin, Katty señaló que trabajo en la reconstrucción con sus padres y mejores amigos. Después anuló su matrimonio y nunca más lo vio.

“A las mujeres golpeadas nos da mucha vergüenza reconocer que somos golpeadas. Por eso a veces callamos. A mí se me solucionó la mitad del problema hablándole a mi mamá y contándole“, finalizó.