“Nunca lo demandé por pensión”: Carmen Gloria Arroyo reveló cómo es la relación que mantiene con el padre de sus hijos

La abogada Carmen Gloria Arroyo fue la nueva invitada al programa “De tú a tú”, espacio conducido por Martín Cárcamo y transmitido por las pantallas de Canal 13.

En el capítulo, la profesional abordó diversos temas, y entre ellos, su compleja separación con el padre de sus hijos. Arroyo partió contando que contrajo matrimonio a los 26 años y que pololeó durante 8 años.

Sobre esto, Carmen Gloria aseguró que “no me arrepiento para nada. Me casé muy enamorada, con un hombre que admiraba mucho. Estoy feliz de mis tres hijos y creo que lo pasamos muy bien juntos, durante mucho rato. Lamentablemente, la vida se nos complicó”.

Junto a esto afirmó que “no hablo mucho de él porque es el padre de mis hijos. Y porque creo que eso basta para que yo le tenga un respeto sublime para toda la vida. Pero ojalá las cosas hubieran sido distintas. Yo me casé pensando que iba a ser para toda la vida, que no iba a repetir la historia de mi madre. Cuando me voy de la casa con mis tres hijos, sola, era lo mismo que mi mamá“.

Por otra parte, contó que cuando tomó la decisión de irse de la casa donde compartía junto a su ex, les inventó a sus hijos distintas excusas: “Me sentí, durante muchos años, jugando con mis hijos a la ‘Vida es Bella’”.

Asimismo, confesó que ese período fue sumamente complejo y que cuando llegaba al departamento lloraba en el estacionamiento antes de subir donde sus hijos. A pesar de esto, indicó que “tenía la convicción de que era temporal, que iba a pasar“.

Finalmente expresó que “nunca olvidé que es el padre de mis hijos. No quería que a mis hijos les pasara lo que me había pasado a mí. No quería que el padre de mis hijos desapareciera de mi vida ni la vida de mis hijos. Nunca lo demandé por pensión, por ejemplo. No quería que él se alejara de mis hijos y porque él tampoco estaba en una buena situación económica en ese minuto”, cerró.