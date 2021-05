Tamara Acosta se consolida como conductora de TV y vuelve con “El sueño de Chile”

Tamara Acosta retornará este domingo 9 de mayo, a las 18:30 horas, a la señal cultural de Canal 13, 13C. Es que la actriz debutará con la segunda temporada de su programa “El sueño de Chile”.

El espacio dirigido por Sebastián Araya, volverá para seguir revelando el mundo del emprendimiento e historias humanas de increíble creatividad, pasión por su entorno y ejemplos de superación contadas por sus propios protagonistas.

En esta temporada la mirada estará centrada en la Región Metropolitana, yendo al encuentro de emprendedores de diversa índole que desde Santiago quieren cambiar el mundo.

“Una de las grandes novedades de esta temporada es que hay algunos entrevistados que son migrantes y para nosotros es muy importante tener la voz de los migrantes en Chile que están emprendiendo. Además, esta vez la temporada se grabó solamente en Santiago”, cuenta Tamara Acosta.

A través de la exposición de diferentes emprendimientos sociales, se mostrará cómo se está transformado la sociedad chilena y cómo estos ejemplos son el reflejo de un cambio a nivel global. Desde los más pequeños emprendedores que se encuentran en etapas tempranas de desarrollo hasta aquellos que ya se han establecidos y son líderes en sustentabilidad social.

Y es que en estas empresas el acento no está puesto solamente en el producto final, sino que también en la forma responsable y sustentable en que éstos se realizan, cuidando la huella que cada proceso genera. El foco, entonces, se sitúa además en aspectos humanos y medio ambientales en una nueva manera de hacer y producir.

Así lo detalla la conductora de “El sueño de Chile”, quien añade que estos contenidos son muy relevantes de visibilizar, porque independiente a la pandemia, en Chile se está viviendo un proceso súper importante en donde lo humano, las historias de esfuerzo y los emprendimientos están siendo fundamentales para armar este nuevo país que muchos quieren construir. “A partir del estallido social nos dimos cuenta de muchas cosas que hacían falta en Chile, muchos sectores con los que estábamos en deuda como sociedad, y este tipo de contenidos permiten visibilizar esos sectores y hace que tomen el protagonismo que merecen”, destaca la actriz.

Respecto a si “El sueño de Chile” es el puntapié inicial para conducir otros espacios de sustentabilidad y emprendimiento en la televisión, Tamara contesta que sí y que espera hacer muchas más temporadas de su espacio en 13C. “A mí me gusta este formato porque me encanta conocer historias de seres humanos que están enfrentando una dificultad y sacando adelante su emprendimiento, y eso es lo que me motiva, dar a conocer estas historias. Si es un puntapié para hacer otros programas similares, me encantaría”, comenta la ahora figura de 13C.