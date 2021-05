Vesta Lugg reveló que fue asaltada en Buenos Aires: “Lo estoy intentando tomar a la liviana”

A través de sus stories de Instagram la influencer Vesta Lugg reveló que hace unas semana sufrió de un asalto en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

“He estado un poco desaparecida (en redes sociales) porque hace un par de semanas me asaltaron en Buenos Aires y me robaron el teléfono“, señaló narrando la también cantante.

Junto a esto, añadió: “Estoy dependiendo del Ipad y el teléfono de Pablo (Galdames), que ha sido un angelito de Dios y ha compartido conmigo todos sus dispositivos para poder de vez en cuando usar Instagram“.

Recordemos que Lugg se encuentra viviendo en la capital trasandina junto a su actual pareja, el futbolista Pablo Galdames, quien es jugador del Club Atlético Vélez Sarfield.

Tras esto señaló: “Me lo estoy intentando tomar a la liviana, porque estoy bien. Estoy sana. No me pasó nada grave y eso es lo importante“.

Finalmente Vesta Lugg señaló que este distanciamiento de las redes sociales la ayudó a darse cuenta de la gran cantidad de tiempo que gastaba en su teléfono.