Yamila Reyna se confesó sobre sus relaciones pasadas: “Me cagué a cada pareja con la que estuve”

La comediante Yamina Reyna recientemente conversó con Francisco Saavedra y Jorge Zabaleta en el espacio que realizan en Instagram, llamado “Cuento Corto”.

En este programa se habló de diversos aspectos personales, en donde Reyna lanzó una curiosa pregunta. “¿Quién alguna vez no ha sido infiel?“.

Pero tanto Saavedra como Zabaleta negaron haberle sido infiel alguna vez a sus parejas, respuesta que fue distinta para la trasandina.

“Yo sí lo he sido, pero porque yo me crié con un padre músico -Daniel Humberto Reyna-, pero era muy caradura porque me decía, ‘yo engañé a tu madre de la cintura para abajo, nunca con el corazón’ y yo lo asimilé como era normal“, partió relatando.

Además señaló que esa idea de infidelidad se encontraba en su círculo cercano. “Mi hermano también era muy infiel, y yo pensé que era algo muy natural en mí, por lo mismo me cagué a todas las parejas con las que estuve“, reveló.

Finalmente expresó que no mantiene esta conducta: “Hasta que un día uno me la devolvió y ahí dejé de serlo“, aunque de todas maneras expresó: “Puta que la pasé bien”.