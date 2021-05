“Me traicionó y sonó”: El vergonzoso episodio que sufrió Tamara Acosta en medio de ensayo de obra en Madrid

Tamara Acosta reveló que sufrió un vergonzoso episodio en el ensayo de una obra en la ciudad de Madrid, España. La actriz contó que fue descubierta por compañeros en una “complicada” situación.

“En España el cambio de dieta, no sé… me empezó a doler la guatita, y no me podía salir del ensayo (…) Tenía un gas”, partió Acosta, quién expuso detalles del momento en el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión.

La actriz pensó que podía deshacerse del problema mientras los actores revisaban sus líneas de forma individual y separados arriba del Escenario. En ese momento Tamara “expulsó” el gas, sin embargo no contaba con que provocaría un estrepitoso ruido que la delató.

“En mi proceder me traicionó el peo y sonó, entonces todos se dieron vuelta y dijeron ‘¡Tamara!’”, reveló Acosta, entre risas.

Ante el innegable problema la actriz asumió, pidió disculpas y se excusó: “Perdón, perdón… pero el cocido madrileño me hizo mal. Perdón”, dijo.

Finalmente, manifestó que fue una de las anécdotas más vergonzosas que ha sufrido en su vida.