“Ni florcitas, ni coronas”: Iván Arenas habló sobre cómo imagina su funeral tras enfrentar un severo cáncer al colon 

Iván Arenas habló sobre cómo quiere que sea su muerte. “No le tengo miedo, que me llegue el día que sea”, afirmó el recordado “Profesor Rosa” abordó el tema en el programa Podemos Hablar de Chilevisión.

En el espacio, el profesional recordó que a fines del año 2020 se enteró que padecía cáncer de colon. Posteriormente fue sometido a una delicada operación a causa de la enfermedad.

A raíz de lo anterior manifestó: “Tengo cuatro infartos y angioplastía, tengo un cáncer… no soy de los que piensa en el futuro, desde hace muchos años no me interesa el futuro, me interesa vivir más prolongado el presente“.

Finalmente, Arenas afirmó que pese a su popularidad no desea un “funeral pomposo”: “Ni florcitas, ni coronas. Crémenme y se acabó”, cerró.