"Si llega la policía...": Helhue Sukni realizó celebración en su casa y superó aforo permitido

Durante las últimas semanas la abogada Helhue Sukni se ha encontrado en la palestra luego de que sus hijas sufrieran de una encerrona, y esto la llevara a protagonizar un cruce de palabras con Patricia Maldonado y Catalina Pulido.

No obstante ahora se desligó de esos negativos momentos y compartió un video en Instagram en donde realiza una celebración en su hogar.

“Hoy día estoy feliz. La tía Helhue está contenta. ¿Por qué? Porque estoy con gente, hace mucho tiempo que estaba sola. o sea con estas hue…. de mis hijas pero no es lo mismo estar con gente, ver gente”, partió señalando en un video.

Sin embargo, durante el registro, se le “salió” que el encuentro superó el aforo permitido en fase 2.

“Acá hicimos un asado. Hay como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho… ah, cinco personas para que no venga la policía“, sostuvo.

Tras esto añadió: “hay como ocho, nueve, diez, no sé. Mala cue… Llegará la policía. Llegará. Pero acá estamos todos los hue…. normales. Estamos vacunados, ¿no?“.

Pero esto no fue lo único que narró, ya que señaló que necesitaba despejarse un poco en medio de la pandemia. “He tenido unos días muy agitados, lo he pasado la raja, estoy muy contenta, porque estoy con gente. Esa es la verdad, ¿saben qué? La hue… de estar encerrada, estar sin gente es penca. Hoy día he visto cinco personas nuevas. En mi casa somos cinco hue… Que hayan venido cinco, somos diez. Bueno, mala cu… Que hayan venido cinco más. Ver cinco personas distintas, ver dos cabras chicas que no había visto hacía meses, desde mi cumpleaños. Esto amerita bailar“.

Por último expresó: “Ahora, si llega la policía, tendré que dar cara no más, así que un brindis por la vida y por disfrutar los momentos. Lo único que he hecho es trabajar. Estoy cansada, no estoy bien, estoy cansada de los problemas porque no todo lo que brilla es oro. Pero estoy feliz porque estoy gente que no había estado hace mucho tiempo, que quiero y que me quiere“.

Aquí puedes ver el registro: