Tamara Acosta y su gran apuesta lejos de las teleseries: “No sé si podría hacerlo en otro contexto”

Este domingo, a las 18:30 horas, 13C estrenará la segunda temporada del programa “El sueño de Chile”, el mismo en el que se recorre el país buscando historias de emprendedores. La reconocida y querida actriz Tamara Acosta es quien lidera este proyecto y, en este nuevo ciclo, se insertará en variados casos de la Región Metropolitana.

Alejada de las teleseries desde que protagonizó “Amor a la Catalán” en 2019, la intérprete ha potenciado su faceta de conductora con este espacio, sobre lo que señala a RadioAgricultura.cl que “a mí me gusta la faceta de conducción en este programa, no sé podría hacerlo o serviría para hacerlo en otro contexto. Básicamente a mí me gusta hacer El sueño de Chile; y más que conductora, yo acompaño a los televidentes a conocer estas historias y a estas personas”.

Consultada por lo más complejo de esto, la ex “Ana López” de la exitosa serie “Los 80” responde que “lo más difícil de estar en este rol en un programa es que yo no soy periodista, entonces a veces es difícil entrevistar a ciertas personas. Pero lo hemos trabajado de la manera en que una persona común y corriente quiere saber de la persona que estamos entrevistando”.

A lo anterior, Acosta agrega -en comparación a lo que ha hecho en gran parte de su carrera en televisión- que “es difícil a veces porque a diferencia de la ficción, donde uno tiene escrito todo y uno sabe lo que tiene que decir, es decir, está todo mucho más ordenado, acá hay más improvisación. En ese sentido, si bien hay un guión también, esto es distinto, uno va interactuando con lo que el entrevistado está respondiendo y hay situaciones menos armadas que en la ficción… pero, en general, no se me hace tan difícil, lo disfruto mucho. Por eso yo creo que se me hace fácil”.

En relación a lo que intenta plasmar al liderar un programa y siendo ella misma y no a través de un personaje, la figura de telenovelas como “Champaña”, “Papi Ricky” y “Pacto de sangre” comenta que “lo que quiero transmitir o lo que trato de hacer y me sale naturalmente es ser cercana y empática con la persona que estoy entrevistando. Es hacerla sentirse bien, acogida y que estoy escuchando activamente su relato”,

El segundo ciclo de “El sueño de Chile” parte este 9 de mayo a las 18.30 horas y se emitirá cada domingo por 13C, el canal cultural de Canal 13. En esta nueva entrega, destacarán diversas historias de emprendimiento responsable y sustentable y dándole espacio, además, a los inmigrantes que han llegado al Gran Santiago.