“Tan desagradable que es…”: Pamela Díaz se lanzó contra Antonio Vodanovic tras encuentro en CHV

La animadora Pamela Díaz nuevamente causó polémica gracias a sus ácidas declaraciones, las cuales se gestaron en el programa “Me Late Prime“.

En esta oportunidad “La Fiera” arremetió contra el reconocido animador Antonio Vodanovic, en donde se refirió a una experiencia poco agradable con el ex rostro del Festival de Viña del Mar.

La situación ocurrió luego de que Pamela Díaz entrevistara a Myriam Hernández, jurado de “Yo Soy”, hecho que provocó retraso de la grabación del programa de CHV, lo que habría irritado a Vodanovic.

“Fui a entrevistar a Myriam Hernández porque es el Día de la Madre. Llegué a las 6 de la tarde y a las 9 recién pude entrevistarla. Me dio la entrevista, conversamos. La cosa es que voy saliendo, miro para el fondo y estaba ‘carne amarga’. Enojado“, aseguró.

Tras esto arremetió contra el comunicador: “Tan desagradable que es el caballero. Por supuesto no hablamos nada. Salgo del set y empieza un camarógrafo ‘ay, ya empezó el caballero de tu show. Está enojado“, afirmó.

Luego de salir, una periodista le comunicó: “‘Uy, parece que dejaste la ca… porque el programa se atrasó 10 minutos‘, pero fueron 10 minutos porque fue un cambio de ropa, entonces en ese momento yo agarré a la Myriam para hacer el programa”, sostuvo.

No obstante, el tema no habría quedado ahí: “Alegó, reclamó, que no correspondía. Yo que también me iba a sentar al lado del set. Él le alegó a la producción de cómo podía ser, que es una falta de respeto. Es que parece que él reclama por todo. Yo si lo veo lo saludo“.

Aquí puedes revisar el programa: