¿Colección de cucharas? Carmen Gloria Arroyo sorprendió con detalles al enseñar su casa en “La Divina Comida”

El pasado sábado se emitió un nuevo capítulo de “La Divina Comida”, en donde participó Francisca Mardones, Etienne Bodenrieth, Rodrigo Bastidas y Carmen Gloria Arroyo.

La primera anfitriona fue la reconocida abogada, que enseñó su gran hogar, en donde enseñó algunos detalles que no pasaron desapercibidos para los usuarios.

“Lo primero que les voy a mostrar es mi colección de lámparas (…) Como Mi bella genio, así que pediré un deseo. Solo quiero cocinar rico hoy“, partió señalando.

Otro de los aspectos que llamó la atención fueron una cava de vinos y un bar. Además la comunicadora tiene una gran colección de cucharas antiguas. “Mis hijas me han dicho que es rasca, pero me da lo mismo, a mí me gustan y yo las compro“, expresó.

Aquí puedes ver algunas imágenes de su hogar: