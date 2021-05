“¿Por qué dice que lo maté yo? ¿Qué es esto?”: Cristián Campos revela los crudos mensajes que recibió tras la muerte de Tomás Vidiella

El actor nacional Cristián Campos se refirió a los crudos mensajes que recibió a través de las redes sociales, tras la muerte de su colega Tomás Vidiella, quien falleció el pasado 10 de marzo producto de las complicaciones derivadas del Covid-19.

Cabe recordar que el intérprete se contagió con la enfermedad mientras participaba en la obra Orquesta de Señoritas, donde también trabajaron otros reconocidos actores, tales como Cristián Campos, Willy Semler y Luis Gnecco, entre otros.

Fue en este contexto que muchos usuarios de la web cuestionaron a Campos por supuestamente “contagiar” a Vidiella de Covid-19, ya que en ese tiempo también se registraron contagios en “Verdades Ocultas”, teleserie donde participa el artista.

Sobre esto, Cristián aseguró que le llegaron mensajes tales como: “‘Tú lo mataste, no vas a poder vivir con tu conciencia, vas a tener que irte del país’. No conocía a la persona que había escrito eso y lo único que pensé fue: ‘¿Por qué dice que lo maté yo? ¿Qué es esto?’“, cuestionó en conversación con la revista Sábado de El Mercurio

Tras esto, explicó que en la obra “trabajamos arduamente en el entendido de que estaba permitido porque legalmente el Ministerio de Salud nos había dado la autorización para funcionar con aforos reducidos”.

“Otro elemento que nos jugaba a favor nuestro era que íbamos a partir en la época en que se iban a estrenar las vacunas. De modo que había una sensación de seguridad, no de ser inmune, pero si uno seguía las reglas, como nosotros, no tendríamos ningún problema“, complementó campos.

En esta misma línea, Campos sostuvo que fue el mismo Vidiella quien “decidió subirse al escenario. ¿Cómo le íbamos a cuestionar esa decisión? ¿Había que decirle ‘estás muy viejo, quédate en la casa’? Eso lo encuentro totalmente condescendiente“.

Finalmente reflexionó sobre la muerte de su colega y reveló que “salgo a caminar y me quedo pegado mirando el departamento de Tomás, su ventana, imaginando su pieza, sus cosas, sus zapatos, porque éramos vecinos. No tengo el páncreas para subirme al escenario, no por el momento”, concluyó.