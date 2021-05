China Suárez negó rumores de quiebre con Benjamín Vicuña: “No hay crisis ni nada”

Hace una semanas la trasandina Eugenia “China” Suárez recientemente viajó a Estados Unidos con sus hijos, lo que nuevamente levantó múltiples rumores de una nueva ruptura con su pareja, el actor Benjamín Vicuña.

No obstante, de acuerdo a lo que señaló Suárez al programa de farándula argentino “Gente”, arribó a Estados Unidos por un particular motivo: conocer al bebé de la diseñadora Sofía Sarkany, quien falleció a fines de marzo tras una batalla contra el cáncer.

“Es un tema delicado y a eso fui”, aseguró, señalando que estaba viendo este tema hace semanas, pero no pudo concretarlo antes debido a la pandemia del Covid-19.

Tras esto afirmó que no había ningún motivo amoroso que motivara este viaje. “No estoy separada, me enteré porque me escribieron varias amigas pero no, esta vez no”, afirmó, recalcando que “no hay crisis ni nada” con Benjamín Vicuña.