“Estoy equivocada contigo”: La “frenada” de Tonka Tomicic a Amaro Gómez-Pablos tras discusión sobre caso de violencia de género

En una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13 se vivió un tenso momento, luego de que los animadores abordaran un registro que se volvió viral, donde aparece un caso de violencia de género en Dublín, Irlanda.

En el video aparecen un grupo de mujeres en el metro siendo acosadas por sujetos, quienes provocaron incluso la caída de una de ellas a las vías. A pesar de esta situación, la mujer resultó ilesa y la policía está en busca de los responsables.

Sobre este caso, la conductora del programa Tonka Tomicic manifestó que “cuando hablamos de los femicidios, hablamos de la violencia de género, hablamos de que las mujeres no pueden salir a caminar tranquilas porque pasa esto”.

Junto a esto declaró que “uno piensa que una persona joven, un adolescente, viene con otra cabeza, con otra idea o forma de pensar. Con el respeto, la conciencia, la empatía. Pero, lo que vemos en estas personas jóvenes es todo lo contrario“.

No obstante, su colega Amaro Gómez-Pablos hizo un reparo en las palabras de la animadora y afirmó que “perdona, Tonka, yo tampoco soy tan viejo y la verdad es que uno venía de una cultura donde uno protege…“, alcanzó a decir, siendo interrumpido por Tomicic.

“Estoy equivocada contigo, porque no se trata de proteger a la mujer. Se trata de que nos respetemos en igualdad de condiciones (…) uno espera la igualdad de condiciones. Una espera caminar tranquila y no que me pase eso en ningún rincón del planeta”, señaló la comunicadora.

“Si tienes una instancia como esta, uno sale en resguardo y uno interviene. Uno no es simplemente un observador pasivo”, concluyó.

A continuación el video en cuestión: