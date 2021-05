"Me llama la atención...": Daniela Aránguiz frenó a periodista que se refirió a Mago Valdivia

Hace un par de días Daniela Aránguiz utilizó las redes sociales para responderle a una reportera argentina, quien se refirió al desempeño actual de su marido, Jorge Valdivia.

En un tweet Morena Beltrán se refirió al futbolista en el partido de Unión La Calera contra Vélez por la Copa América. “Lo que juega el Mago Valdivia, por favor“.

El mensaje no pasó desapercibido por la ex “Mekano”, quien a través de sus historias compartió una postal con este mensaje, en donde añadió: “Me llama la atención que una argentina vea partidos chilenos, jajajaja ¿Cómo se dice botineras?“.

