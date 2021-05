“No puedo creer tanto apoyo”: Daniela Nicolás celebró importante hito desde Hollywood en la previa de Miss Universo

La modelo Daniela Nicolás celebró una importante noticia a través de sus redes sociales, en la previa de la realización de Miss Universo y desde el Hard Rock Hotel & Casino de Florida, Estados Unidos.

La destacada actriz festejó sus 500 mil seguidores en Instagram y le envió un cariñoso saludo a todos sus fanáticos: “Somos 500K Universe. No puedo creer tanto apoyo, y obvio que lo celebramos con esta fotaza con mi vestido de hoy para entrevistas“, expresó emocionada la modelo.

“Les juro que estoy imposible más feliz! Los días han sido intensos pero increíbles. Mis compañeras son lo máximo 😍 Son todas tremendas personas“, añadió la Miss Chile en sus redes sociales.

Asimismo, detalló que “hoy partió mi día a las 5.00 am y ya grabando desde las 7.20 am sin parar, por lo que no he podido subir mucho contenido, porque trato de concentrarme lo máximo posible, pero apenas tenga tiempo les voy contando sobre todos los detalles de mis días. Les mando un besote a todos. Gracias por apoyarme y quererme tanto”, concluyó Daniela.

