Pololo de Kel Calderón se refirió a muerte de señora Eliana y compartió sensible mensaje

El pasado 8 de mayo, en el día de celebración del Día del Madre, se confirmó el fallecimiento de Eliana de la Fuente, madre de Raquel Argandoña.

En este sentido la influencer Kel Calderón compartió una emotiva publicación en donde redactó un mensaje para su abuela.

Quien no se restó de esto fue el pololo de Kel Calderón, Alfredo Torrealba, quien también emitió palabras para la abuela de la egresada de derecho.

“No puedo no dedicarle un mensaje en este día especial a una tremenda mujer que hoy despedimos, la señora Eliana, una mujer llena de amor que siempre me recibió en su casa con los brazos abiertos”, inició señalando en la publicación.

Luego continuó: “Que en cada almuerzo al cual asistí, me contaba alguna historia entretenida de cuando era joven, una mujer con una energía muy linda”.

Finalmente expresó: “Señora Eliana, fue un honor haber pasado esta navidad con usted y estoy muy contento del asado que fuimos a hacer a su casa el fin de semana pasado, hasta con película incluida después de almuerzo. Estoy muy agradecido de como apoyó a su nieta este último tiempo… Y no se preocupe que yo cumplo mis promesas“.

