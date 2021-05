“Tu voz resuena en mis oídos”: Laura Prieto compartió emotivo mensaje a su madre a casi tres meses de su muerte

La comunicadora Laura Prieto recientemente compartió una publicación en donde recordó a su madre, quien falleció hace casi tres meses, luego de una batalla contra el cáncer.

En este sentido la uruguaya le hizo un video a su progenitora, en donde destacó sus cualidades, y agradeció el tiempo que estuvieron juntas.

“Me siento afortunada de poder haber caminado por este sendero de la vida contigo, siempre a mi lado, en las buenas y en las malas siempre estuviste conmigo“, fue parte de lo que señaló.

Luego continuó: “Hoy el destino nos separo en distintos planos y no te voy a mentir es difícil no tenerte físicamente, cuando tabi estuvo de cumple inconscientemente todas las fotos que tomaba te las quería mandar y luego me acordaba ya no estas y me iba al baño a llorar respiraba y seguía”.

Tras esto expresó múltiples palabras para señalar que ella era su soporte y ya no estaba, para finalmente concluir: “El año de tu enfermedad fue muy difícil, más encima con esta pandemia no pude estar tan cerca tuyo como me hubiese gustado. Poder cuidarte, abrazarte, por suerte llegué a despedirme: reímos, lloramos y bailamos. Feliz cumpleaños Mercedes, gracias por ser mi madre, maestra, amiga, cómplice, compañera… Te amo“.

Aquí puedes revisar su publicación: