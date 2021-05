“De repente somos fomes”: Monserrat Álvarez lanzó revelación sobre sus hijos que sorprendió a JC Rodríguez

Durante la jornada de hoy se vivió un cómico momento en “Contigo en la Mañana”, espacio conducido por Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez.

La situación se gestó luego de que la animadora, tras varios años en el espacio de CHV, señalara que sus hijos nunca la han visto en el matutino.

“¿Tú ‘cachai’ que mis hijos nunca han visto el matinal?“, partió señalando Álvarez en una distendida conversación.

Luego continuó: “Nunca. Solamente les llegan los memes y me retan. (Me dicen) ‘¡Mamá, qué dijiste!’. Lo único que les importa es que no me hagan memes… y me han hecho hartos memes”.

Por otro lado Julio César Rodríguez expresó, en tono de broma, que “obligaba” a sus hijos a ver “Contigo en la Mañana”. “Grabo el programa y se los pongo en el almuerzo“, expresó.

“Yo les digo ‘véanme, para que sepan lo que hacemos’ y ellos me responden ‘ay mamá si es un matinal’. No hay caso que me vean“, expresó el conductor.

Tras esto JC Rodríguez realizó una autocrítica, señalando que los jóvenes pierden el interés más fácilmente.

“Nosotros igual de repente somos fomes, hay que decirlo“, afirmó el periodista.