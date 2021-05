“Estoy completamente enamorado”: Max Cabezón cuenta detalles de su relación con la reconocida gamer Pancha Sky

El exparticipante del programa “MasterChef”, Max Cabezón, dio a conocer diversos detalles sobre su vida amorosa, revelando que actualmente se encuentra en una relación con la reconocida gamer chilena y estrella de YouTube Francisca Carvajal, mayormente conocida como “Pancha” Sky.

“La primera semana de febrero le dije: ‘Ya, cortemos la tontera. El viernes, a las 20 horas, te invito a comer ramen’. Y me dijo: ‘Ya, dale’”, comenzó relatando Cabezón en conversación con Las Últimas Noticias.

En este sentido, comentó que llegó una hora antes al local para que estuviera todo perfecto: “Hasta pedí cambiar la música y poner mi lista de Spotify muy onda japonesa (…) Quería que todo saliera perfecto porque llevaba 4 años intentando concretar una cita”, sostuvo.

Tras esto, sostuvo que se enamoraron e iniciaron una relación: “(Pedir pololeo) eso ya no se pregunta, pero yo la amo, nos amamos”, enfatizó el exparticipante de Canal 13.

“Es una relación donde yo digo ella es para mí y me proyecto con ella. Estoy completamente enamorado y no me interesa nadie más”, reveló finalmente.

Pero, ¿quién es “Pancha” Sky?

Francisca Carvajal es una destacada gamer chilena y exconductora de Fox Players. La chilena se define en su cuenta de Instagram -donde ostenta con más de 197 mil seguidores- como una “nerd de pasión y profesión. Crítica por naturaleza“.

Y así como está relacionada al mundo de los videojuegos, también lo está con el cinematográfico, entrevistando incluso a la producción de “Locke & Key“, una serie de televisión web estadounidense de drama y terror sobrenatural, llevada a cabo por el famoso guionista Carlton Cuse, además de Meredith Averill y Aron Eli Coleite.

“No sé de dónde saqué los cojones para decirle ‘no spoilers bro’ al director de Lost OLV | Tuve la oportunidad de entrevistar a la producción de #LockeandKey una novela gráfica (ilustrada por Gabriel Rodríguez tremendo artista chileno) llevada a las pantallas de #Netflix”, precisó “Pancha” junto a un extracto del momento en sus redes sociales.

“¿Se acuerdan que les mostré mi comic? Pues ahora está firmado por el mismísimo. Gracias @netflixlat ❣️”, comentó finalmente la chilena en su cuenta de Instagram.