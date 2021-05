FOTO | Estos son los primeros registros de Jennifer López junto a Ben Affleck

Hace ya varios días que se revelaron diversas fotografías que demuestran un acercamiento entre la reconocida cantante y actriz Jennifer López junto al también actor Ben Affleck.

Esto, luego de que la artista internacional terminara su relación amorosa con Álex Rodríguez, después de cuatro años de relación y con un anillo de compromiso; y tras el quiebre sentimental de Affleck con Ana de Armas.

Este encuentro generó dudas sobre su posible reconciliación, puesto que ambos estuvieron juntos en el año 2004, y ahora volvieron a reunirse tras sus respectivas separaciones.

Según informó Daily Mail, los actores estan estado toda la semana fuera de la ciudad, añadiendo que “todo ha sido rápido e intenso, pero Jennifer está feliz”.

“Han estado en contacto aquí y allá a lo largo de los años. Ben se acercó a ella para ver cómo estaba y cenaron juntos un par de veces durante este último mes. Es natural entre ellos y la química es irreal. Continuaron donde lo dejaron la última vez y están disfrutando de la compañía del otro“, dijo una fuerte cercana a la artista.

