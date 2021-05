“Nos pone nerviosas”: Myriam Hernández y Fran García-Huidobro lanzaron coqueto mensaje a participante de “Yo Soy”

El doble peruano de Julio Iglesias, Roberto Pereda, se robó todas las miradas del capítulo del pasado miércoles en “Yo Soy“.

Lo curioso es que su talento vocal no fue el único que cautivó, ya que las jurado Myriam Hernández y Fran García-Huidobro también aludieron a su físico.

“Nosotros ya teníamos algo, desde el capítulo pasado… quizás estoy loca y lo estoy viendo yo nomás, ¿o es mutuo?“, partió señalando Fran García-Huidobro.

Ante esto el músico señaló no entenderla, pero la jurado invitada reforzó su comentario: “Yo pensé que teníamos algo y ahora me está haciendo la desconocida… Cuando lo vi en el capítulo anterior le puse un 10, hoy día no hay nota, pero para mí usted es un 10. El gesto, la mano, el movimiento, esa cosa muy mínima que tiene Julio Iglesias para usted fue un 10, es un 10, pero no me haga la desconocida que me pico“.

Estas palabras fueron respaldadas por Myriam Hernández, quien sumó: “Es bien seductor él, de verdad me puso nerviosa, nos pone nerviosas, ¿tiene algo, no?“.

A pesar de los múltiples halagos que recibió el imitador de Julio Iglesias, el ganador de la noche fue Emmanuel.